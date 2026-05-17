A Israele si sono svolti i finali dell’Eurovision, con alcuni risultati che hanno attirato l’attenzione. La cantante bulgara ha vinto con la canzone “Bangaranga” in modo inaspettato, mentre l’Italia si è classificata al quinto posto, in una finale che ha visto diverse polemiche. Tra i big cinque presente anche Sal Da Vinci, che ha rappresentato il nostro paese. Tra i momenti più discussi, i fischi rivolti alla vincitrice, che ha ricevuto numerosi applausi e critiche.

La Bulgaria trionfa a sorpresa con “Bangaranga”: quinto posto per l’Italia dopo una finale piena di polemiche. Si vola a Sofia nel 2027. L’ Eurovision Song Contest 2026 si chiude con una vittoria che in pochi avevano previsto. A conquistare la 70esima edizione della manifestazione è stata la Bulgaria grazie a Dara, artista pop classe 1998 che con il brano Bangaranga ha portato il suo Paese sul gradino più alto dell’Eurovision per la prima volta nella storia. Una finale che però verrà ricordata anche per il clima tesissimo attorno a Israele, arrivato secondo tra fischi e contestazioni dopo giorni di polemiche internazionali. Intanto l’Italia può sorridere con il quinto posto di Sal Da Vinci, protagonista di una delle performance più applaudite della serata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Dara, la cantante che ha vinto l’Eurovision tra i fischi a Israele 2°, Sal Da Vinci tra i big five

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