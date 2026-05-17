Europei master a squadre argento per la foggiana Gabriella Lo Muzio con l’Italia della sciabola femminile

Da foggiatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Campionati Europei Master a squadre in corso a Cognac, in Francia, la squadra italiana di sciabola femminile ha ottenuto la medaglia d’argento. Tra le atlete che hanno contribuito a questo risultato c’è anche una schermidore originaria della provincia di Foggia. La competizione ha visto affrontarsi diverse nazionali e si è conclusa con questa performance di rilievo per l’Italia, che si è posizionata tra le migliori squadre del continente.

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Grande risultato per la sciabola italiana ai Campionati Europei Master a squadre in corso di svolgimento a Cognac, in Francia. La formazione delle Veterane Senior, composta da Adriana Albini, Claudia Bandieri, Iris Gardini, Rosangela Topatigh e dalla foggiana Gabriella Lo Muzio del Circolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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