Gabriella Lo Muzio rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei Master di scherma a squadre, che si terranno a Cognac dal 14 al 17 maggio 2026. La convocazione è arrivata dal Circolo Schermistico Dauno, che ha annunciato la partecipazione della schermitrice. L’evento vede la partecipazione di diverse nazionali europee e si svolge in Francia.

L’atleta foggiana scenderà in pedana nella categoria Grand Veterans, facendo parte della squadra italiana composta da Adriana Albini, Claudia Bandieri, Iris Gardini e Rosangela Topatigh Grande orgoglio per il Circolo Schermistico Dauno: Gabriella Lo Muzio è stata convocata per i Campionati Europei Master a squadre, in programma a Cognac dal 14 al 17 maggio 2026. L’atleta foggiana scenderà in pedana nella categoria Grand Veterans, facendo parte della squadra italiana composta da Adriana Albini, Claudia Bandieri, Iris Gardini e Rosangela Topatigh. Per Gabriella Lo Muzio si tratta della sesta partecipazione a un Campionato Europeo Master a squadre, a conferma di una carriera ricca di esperienza e continuità ad alto livello. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Scherma, verso gli Europei Master a squadre: Gabriella Lo Muzio rappresenterà l’Italia a Cognac

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