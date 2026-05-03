Gabriella Lo Muzio Campionessa italiana nella sciabola femminile ai Campionati Italiani Master di Riccione

Durante i Campionati Italiani Master di Riccione, il Circolo Schermistico Dauno ha festeggiato la vittoria di Gabriella Lo Muzio, che si è laureata campionessa italiana nella sciabola femminile. La competizione si è svolta al PlayHall, attirando numerosi schermidori provenienti da diverse regioni italiane. La vittoria della atleta ha portato grande soddisfazione alla squadra, che ha seguito con attenzione l'intera manifestazione.

Il Circolo Schermistico Dauno esulta sin dalla prima giornata dei Campionati Italiani Master sulle pedane del PlayHall di Riccione. Gabriella Lo Muzio si è laureata Campionessa Italiana nella sciabola femminile categoria 3, al termine di una gara condotta con grande determinazione e qualità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Scherma, verso gli Europei Master a squadre: Gabriella Lo Muzio rappresenterà l’Italia a CognacL’atleta foggiana scenderà in pedana nella categoria Grand Veterans, facendo parte della squadra italiana composta da Adriana Albini, Claudia... Campionati italiani master, i primi 10 scudetti a Riccione: rivivi l’evento su AssaltoIl day-1 a Riccione dei campionati italiani master ha riservato fin da subito tante emozioni: rivivi la giornata della spada su Assalto – piattaforma...