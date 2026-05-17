Europa Verde costruzione politica e radicamento gli obiettivi post congresso Eletti i nuovi portavoce

Da anconatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri ad Ancona si sono svolte le assemblee congressuali di Europa Verde, sia a livello comunale che provinciale, presso il circolo Arci Cacciatori. L’evento ha visto la partecipazione di membri del movimento, che hanno discusso principalmente di obiettivi riguardanti la costruzione politica e il radicamento sul territorio. Durante le assemblee sono stati eletti i nuovi portavoce, segnando un passaggio importante per il gruppo locale e provinciale. Questi incontri hanno rappresentato anche un momento di confronto sul percorso futuro dell’organizzazione.

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ANCONA – Si sono svolte ieri ad Ancona, presso il circolo Arci Cacciatori le assemblee congressuali comunali e provinciali di Europa Verde, appuntamenti che hanno rappresentato non soltanto un momento organizzativo, ma soprattutto un’occasione di confronto politico reale sul futuro del territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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