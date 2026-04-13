Arianna Meloni ha incontrato i rappresentanti di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta in un incontro che ha visto la partecipazione di eletti di queste regioni. Durante l’incontro, Meloni ha ascoltato le istanze dei presenti e ha risposto alle loro domande. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il partito in tutte le regioni italiane, rafforzando la presenza sul territorio.

«È stato un momento importante di confronto nel quale Arianna Meloni ha ascoltato le voci di tutti e ha risposto a tutti». Così il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, ha sintetizzato l’incontro che si è svolto a Torino, al Green Pea, tra la responsabile della segreteria nazionale del partito e gli eletti di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e al quale hanno partecipato circa 300 persone. L’incontro con i referenti del territorio. Un incontro a porte chiuse che, secondo quanto trapelato, è stato tutto centrato sull’ascolto del territorio, con un protagonismo assoluto degli amministratori: durante le circa tre ore di dialogo, nessun parlamentare avrebbe preso la parola, mentre sarebbero stati una quarantina gli interventi degli eletti a livello locale e in particolare degli amministratori dei Comuni più piccoli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arianna Meloni incontra gli eletti di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: «Saremo in tutte le regioni, FdI è il partito del radicamento»

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Fratelli d'Italia serra i ranghi alla corte di Arianna Meloni. Dopo il terremoto Bistecchiera d'Italia — con successive dimissioni della biellese Elena Chiorino dalla giunta di Alberto Cirio — oggi la sorella d'Italia sarà a Torino per un incontro di partito, rigorosamen - facebook.com facebook

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