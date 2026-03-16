Europa Verde – Verdi Campania | eletti i nuovi co-portavoce regionali Maria Francesca Imbaldi e Davide Secone

Durante l’Assemblea Regionale di Europa Verde – Verdi Campania, svoltasi a Napoli, sono stati eletti i nuovi co-portavoce regionali, Maria Francesca Imbaldi e Davide Secone. L’evento ha visto una partecipazione significativa di iscritti, delegati e rappresentanti istituzionali, che hanno preso parte ai lavori e alle discussioni. La riunione ha rappresentato un momento importante per il partito a livello regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta a Napoli l’Assemblea Regionale di Europa Verde – Verdi Campania, che ha visto una grande partecipazione di iscritti, delegati e rappresentanti istituzionali. La sala gremita ha testimoniato il forte interesse e la crescita del movimento ecologista nella regione. L’assemblea ha eletto con un plebiscito i nuovi co-portavoce regionali, Maria Francesca Imbaldi e Davide Secone e i 20 membri dell’Esecutivo Regionale. Ai Coportavoce è stato affidato il compito di guidare il partito in Campania nei prossimi anni, rafforzando l’impegno sui temi della transizione ecologica, della tutela del territorio e della giustizia sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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