Europa | unico biglietto treno e più tutele per i passeggeri

In Europa, sono in arrivo nuove regole che riguardano i biglietti del treno e le tutele per i passeggeri. Se si perde una coincidenza internazionale, cambieranno le modalità di rimborso. Inoltre, si stabilisce chi sarà responsabile delle spese di pernottamento in caso di ritardi. Questi aggiornamenti sono stati approvati dalle autorità europee e si applicheranno a tutti i vettori ferroviari che operano all’interno del territorio comunitario. Le nuove norme entreranno in vigore nei prossimi mesi.

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? Punti chiave Come cambierà il rimborso se perdi una coincidenza internazionale?. Chi pagherà le spese di pernottamento in caso di ritardi?. Perché la Commissione vuole obbligare i monopoli a vendere biglietti altrui?. Come influirà il modello italiano sui prezzi dei treni europei?.? In Breve Piattaforme responsabili per coincidenze impossibili risarciranno fino al 75% del costo totale.. Obbligo di vendita per operatori con quota di mercato superiore al 50%.. Modello italiano Italo ha ridotto i prezzi ferroviari tra il 30% e il 40%.. Progetto One journey, one ticket, full rights segue le linee di von der Leyen.. La Commissione europea propone un nuovo sistema di prenotazione ferroviaria integrata per abbattere le barriere del mercato continentale e tutelare i passeggeri con il progetto denominato One journey, one ticket, full rights. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa: unico biglietto treno e più tutele per i passeggeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Biglietto unico per i treni in Europa, come funziona: più diritti ai passeggeriDa oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. L’Ue rivoluziona i viaggi in treno: "Biglietto unico per avere più scelta"di Ottavia Firmani Biglietti ferroviari acquistabili in un’unica piattaforma, offerte confrontabili tra compagnie concorrenti e maggiori tutele in... L'Europa non si ferma. Biglietto unico in treno, tutela dei lavoratori migranti, risposta alla crisi energetica, nuove regole sull'acqua e il Kosovo sempre piu' vicino all'UE. Una settimana di decisioni che cambiano la vita di milioni di cittadini europei. Restate aggio x.com L'Europa si prepara per viaggi in treno più facili mentre l'UE svela il piano del biglietto unico reddit Treni, l'UE vuole il biglietto ferroviario unico per viaggiare in tutta Europa: come funzionaLa Commissione Europea propone nuove regole per introdurre il biglietto unico ferroviario e semplificare i viaggi in treno tra più Paesi UE ... motorbox.com Biglietto unico per i treni in Europa: la proposta Ue per viaggiare con più compagnie in una sola prenotazioneLa Commissione europea propone un biglietto ferroviario unico per viaggi internazionali più semplici, economici e con maggiori tutele oggi. blitzquotidiano.it