Europa | unico biglietto treno e più tutele per i passeggeri
In Europa, sono in arrivo nuove regole che riguardano i biglietti del treno e le tutele per i passeggeri. Se si perde una coincidenza internazionale, cambieranno le modalità di rimborso. Inoltre, si stabilisce chi sarà responsabile delle spese di pernottamento in caso di ritardi. Questi aggiornamenti sono stati approvati dalle autorità europee e si applicheranno a tutti i vettori ferroviari che operano all’interno del territorio comunitario. Le nuove norme entreranno in vigore nei prossimi mesi.
? Punti chiave Come cambierà il rimborso se perdi una coincidenza internazionale?. Chi pagherà le spese di pernottamento in caso di ritardi?. Perché la Commissione vuole obbligare i monopoli a vendere biglietti altrui?. Come influirà il modello italiano sui prezzi dei treni europei?.? In Breve Piattaforme responsabili per coincidenze impossibili risarciranno fino al 75% del costo totale.. Obbligo di vendita per operatori con quota di mercato superiore al 50%.. Modello italiano Italo ha ridotto i prezzi ferroviari tra il 30% e il 40%.. Progetto One journey, one ticket, full rights segue le linee di von der Leyen.. La Commissione europea propone un nuovo sistema di prenotazione ferroviaria integrata per abbattere le barriere del mercato continentale e tutelare i passeggeri con il progetto denominato One journey, one ticket, full rights. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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