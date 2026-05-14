L’Ue rivoluziona i viaggi in treno | Biglietto unico per avere più scelta

L’Unione Europea ha annunciato un cambiamento nel sistema di prenotazione dei viaggi in treno, introducendo un biglietto unico disponibile tramite una piattaforma comune. Questa novità permette di confrontare facilmente le tariffe di diverse compagnie e di acquistare un solo biglietto per più tratte. Inoltre, sono previste nuove tutele per i passeggeri nel caso in cui perdano una coincidenza, migliorando così l’esperienza di viaggio complessiva.

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di Ottavia Firmani Biglietti ferroviari acquistabili in un’unica piattaforma, offerte confrontabili tra compagnie concorrenti e maggiori tutele in caso di coincenze perse. È la rivoluzione che la Commissione europea vuole introdurre nel trasporto ferroviario con il nuovo “ Pacchetto passeggeri ” presentato a Bruxelles. L’obiettivo è consentire ai viaggiatori di cercare, confrontare e comprare in una sola transazione tratte operate da compagnie diverse, comprese quelle internazionali. In pratica, un passeggero potrà acquistare con un solo click un viaggio che da Bari arriva a Parigi e poi a Bruxelles, con diritti garantiti anche in caso di ritardi o coincidenze saltate.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Ue rivoluziona i viaggi in treno: "Biglietto unico per avere più scelta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viaggi in treno: il biglietto arriva sul telefono via WhatsApp? Cosa sapere Trenord abilita l'acquisto dei biglietti tramite WhatsApp nelle stazioni di Milano e Malpensa. Samsung Wallet rivoluziona i viaggi: tutto in un unico itinerario? Cosa sapere Samsung integra la nuova funzione Trips all'interno dell'applicazione Samsung Wallet. Temi più discussi: Rivoluzione trasporti in UE: la Commissione lancia il biglietto unico per viaggiare in treno in tutta Europa; L’Ue rivoluziona i viaggi in treno: Biglietto unico per avere più scelta; Rivoluzione treni dall'Ue: biglietto unico e coincidenze protette; Rivoluzione trasporti in Europa: dal 2026 arriva il biglietto unico digitale treno-aereo. L’Ue rivoluziona i viaggi in treno: Biglietto unico per avere più sceltaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Biglietto unico per i treni in Europa: la proposta Ue per viaggiare con più compagnie in una sola prenotazioneLa Commissione europea propone un biglietto ferroviario unico per viaggi internazionali più semplici, economici e con maggiori tutele oggi. blitzquotidiano.it