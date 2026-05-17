È stato pubblicato il nuovo saggio dell’avvocato Federico Bergaminelli intitolato “Etica dell’Intelligenza Artificiale a tutela degli ultimi”, edito da Intrecci Edizioni. Il testo è disponibile in libreria e negli store digitali. L’opera affronta il tema dell’etica applicata all’intelligenza artificiale e si concentra su come questa tecnologia possa essere utilizzata per proteggere le categorie più vulnerabili. La pubblicazione si inserisce in un momento in cui il dibattito sulla regolamentazione dell’AI sta diventando sempre più acceso.

ROMA - È disponibile in libreria e negli store digitali il nuovo e atteso saggio dell’avvocato Federico Bergaminelli dal titolo "Etica dell’Intelligenza Artificiale a tutela degli ultimi", edito da Intrecci Edizioni. Il volume si apre con un'immagine potente che definisce l'intero percorso narrativo, quella dell'IA come un viandante senza volto che attraversa le nostre città: "Non ha un nome né una storia visibile, ma il suo passaggio modifica i destini di chi incrocia il suo cammino". L’autore, che da anni si batte per una consapevolezza digitale diffusa, abbandona i tecnicismi per porre una questione squisitamente umana e... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Etica dell’Intelligenza Artificiale a tutela degli ultimi”, il nuovo saggio di Federico Bergaminelli

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The Future of AI in Filmmaking | The Alliance for Secure AI at Sundance

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