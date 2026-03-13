Il nuovo hub di Unimore | Non solo algoritmi L’intelligenza artificiale sarà etica e sostenibile

Il nuovo hub di Unimore a Modena si focalizza sull’intelligenza artificiale etica e sostenibile. L’istituto ha annunciato l’apertura di uno spazio dedicato alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie AI, con l’obiettivo di promuovere approcci responsabili e innovativi. La struttura mira a coinvolgere ricercatori e aziende locali, rafforzando il legame tra il settore manifatturiero e le nuove frontiere digitali.

Modena, 13 marzo 2026 – La capitale del manifatturiero, che ha dato vita a distretti industriali di successo che vanno dalla ceramica al biomedicale, non può e non vuole stare ferma. E se la nuova sfida si chiama intelligenza artificiale, Modena non può non essere in prima fila. Anche perché, grazie alla professoressa Rita Cucchiara, oggi rettrice di Unimore, ma per anni pioniera proprio nel campo della robotica, l’ecosistema per far crescere un hub di alta qualità era gà presente. Così, con 27 anni di esperienza consolidata in ricerca e innovazione nel campo dell’Intelligenza Artificiale, due anni e mezzo di lavori e un investimento di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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