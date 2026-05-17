Secondo alcuni modelli meteorologici, l’estate del 2026 nel Centro-Sud potrebbe registrare un aumento delle temperature fino a +4°C rispetto alla media. Questa tendenza è legata alle variazioni dell’indice ENSO, che influisce sul clima della regione. Nonostante il caldo intenso, le precipitazioni dovrebbero mantenersi nella norma, senza variazioni significative. Questi dati sono stati ottenuti analizzando le proiezioni climatiche a lungo termine, senza considerare eventuali interventi o eventi atmosferici imprevisti.

? Punti chiave Come influenzerà l'indice ENSO le temperature del Centro-Sud?. Perché le piogge rimarranno normali nonostante il caldo estremo?. Quali regioni subiranno l'aumento termico più drastico ad agosto?. Come cambierà la gestione del territorio con questo stress termico?.? In Breve Giugno prevede surplus termici tra 0,5 e 2,5 gradi in Sicilia e zone ioniche.. Luglio e agosto mostrano eccessi termici fino al 100% oltre la media storica.. L'indice ENSO e il fenomeno NINO favoriscono l'ingresso di aria calda dal Nord Africa.. Le precipitazioni per il trimestre giugno-agosto rimarranno entro i limiti della normalità.. Le proiezioni termiche per l’estate 2026 indicano un impatto estremo sul territorio italiano, con temperature che potrebbero superare la media di ben quattro gradi in alcune zone del Centro-Sud tra luglio e agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate 2026: modelli indicano picchi di +4°C nel Centro-Sud

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