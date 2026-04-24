Medicina generale Asl sud est I professionisti indicano Gradi il dg Torre nomina Nasorri

Due giorni fa, l’Asl Sud Est ha annunciato la nomina di Roberto Nasorri come nuovo direttore del dipartimento di Medicina generale, succedendo a Renato Tulino, in pensione da dicembre. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i professionisti del settore. La nomina è stata formalizzata dal direttore generale, Marco Torre. La scelta ha generato alcune polemiche all’interno della comunità medica locale.

Nomina con polemica all’Asl Sud Est: la medicina generale contro il dg Marco Torre. E’ di due giorni fa la nomina di Roberto Nasorri quale direttore del dipartimento di Medicina generale, in sostituzione di Renato Tulino, andato in pensione nel dicembre scorso. Medico di medicina generale dal 1994 all’Usl 8 di Arezzo, ha esercitato a Cortona. È specialista in Malattie dell’apparato respiratorio, titolo conseguito all’Università di Firenze. Dal 31 ottobre 2025 è medico di ruolo unico di assistenza primaria. "Il profilo professionale di Nasorri è caratterizzato da un forte orientamento alla sanità territoriale – spiega la nota Asl che accompagna la nomina –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medicina generale Asl sud est. I professionisti indicano Gradi, il dg Torre nomina Nasorri Notizie correlate Roberto Nasorri è direttore della Medicina Generale della Asl Toscana sud estÈ Roberto Nasorri il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina Generale della Asl Toscana sud est. Il dottor Roberto Nasorri nominato direttore del Dipartimento della Medicina Generale della Asl Toscana sud estArezzo, 23 aprile 2026 – È Roberto Nasorri il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina Generale della Asl Toscana sud est. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il terontolese-cortonese dottor Roberto Nasorri nominato Direttore del Dipartimento di Medicina Generale della Asl Toscana Sud Est; ROBERTO NASORRI NUOVO DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA GENERALE ASL TSE; Medicina generale Asl sud est. I professionisti indicano Gradi, il dg Torre nomina Nasorri; Roberto Nasorri nuovo Direttore della Medicina Generale per Asl Toscana Sud Est. Nasorri nuovo direttore della Medicina Generale Asl Toscana sud estNasorri alla guida della Medicina Generale: nuovo incarico nella Asl Toscana sud est, resterà in carica fino al 2027 ... sienafree.it Il dottor Roberto Nasorri nominato direttore del Dipartimento della Medicina Generale della Asl Toscana sud estSuccede al dottor Renato Tulino, resterà in carica fino al 2027 ... msn.com Medicina Generale - facebook.com facebook