Pesaro danza | la città si trasforma in un palcoscenico per Pina Bausch
? Cosa sapere Pesaro, 27 aprile 2026: performance Dance! The Nelken Line parte dal piazzale della Libertà.. Il video della passeggiata danzante entrerà nell'archivio della Fondazione Pina Bausch a Wuppertal.. Alle ore 11:30 di oggi, 27 aprile 2026, il piazzale della Libertà presso la Palla di Pomodoro a Pesaro diventerà il punto di partenza per la performance Dance! The Nelken Line, un omaggio collettivo alla coreografa Pina Bausch in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Il progetto, che nasce grazie all’iniziativa di Hangartfest e alla concessione della Fondazione Pina Bausch, trasformerà le strade della città in un palcoscenico diffuso.🔗 Leggi su Ameve.eu
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