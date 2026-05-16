Trovati morti i due escursionisti dispersi in montagna a Verzegnis | avevano 23 e 24 anni

Due giovani, di 23 e 24 anni, sono stati trovati senza vita nell’area montana di Verzegnis, dove erano scomparsi da ieri. Le ricerche, coordinate dalle forze di soccorso, sono state avviate immediatamente e hanno coinvolto squadre di escursionisti e tecnici specializzati. Dopo ore di operazioni, i corpi sono stati individuati in una zona boschiva a circa 1.500 metri di altezza. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della tragedia.

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Roma, 16 maggio 2026 – Sono stati trovati morti i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis (Udine). I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione civile Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan e successivamente recuperati con il verricello. Si tratta di un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense, di 24, residente in Germania. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. L'incidente è avvenuto in punto molto complesso da raggiungere da terra, per questa ragione il recupero delle salme è avvenuto utilizzando il verricello e issandole sull’elicottero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trovati morti i due escursionisti dispersi in montagna a Verzegnis: avevano 23 e 24 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Body of first Mount Dukono eruption victim found, believed to be Indonesian Sullo stesso argomento Trovati morti i due escursionisti dispersi tra le montagne del FriuliSono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell’area montana di Verzegnis (Udine). Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanRicerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. Trovati morti i due escursionisti dispersi in montagna in Friuli: giallo sulla fine di due ventenni stranieriSono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis (Udine). I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero ... ilmattino.it Un altro lupo e due volpi trovati morti nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise x.com Morti i due escursionisti dispersi in Friuli: i corpi dei due giovani individuati a Sella ChianzutanSono purtroppo terminate nel peggio dei modi le ricerche iniziate ieri dei due escursionisti dispersi da giorni in Friuli Venezia Giulia. I due giovani sono morti: i loro corpi sono stati avvistati da ... fanpage.it