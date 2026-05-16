Due giovani escursionisti sono stati trovati morti nelle montagne di Udine, dopo essere stati dispersi per quasi un giorno. I due ragazzi, di 23 e 24 anni, provenivano rispettivamente dall’Austria e dagli Stati Uniti. Le ricerche erano state avviate immediatamente dopo la loro scomparsa, avvenuta nella giornata precedente. Le operazioni di soccorso si erano concentrate nell’area montuosa, senza riuscire a rintracciare i due prima del tragico esito.

Non si avevano più notizie da quasi 24 ore dei due escursionisti dispersi nell’area montana di Verzegnis (Udine).Oggi il tragico ritrovamento:l’elicottero della Protezione civile Fvg ha individuato i due corpi senza vita degli escursionisti dispersi. Le salme sono state rinvenute lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Con difficoltà i due corpi sono stati recuperati. Secondo gli ultimi aggiornamenti, si tratta di uncittadino austriaco di 23 anni e un cittadino statunitense di 24, residente in Germania. L’incidente sarebbe avvenuto in un punto molto complesso da raggiungere via terra, per questo il recupero delle salme è stato insidioso ed ha visto necessario l’utilizzo di un verricello per il trasporto sull’elicottero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Udine, trovati morti due escursionisti: erano dispersi in montagna da un giorno

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