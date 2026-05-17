Eredità del Giubileo i cantieri della ciclovia tirrenica finiscono in tribunale

Dopo il termine dell’evento, i cantieri della ciclovia tirrenica sono finiti sotto inchiesta giudiziaria. Le questioni legali riguardano questioni amministrative e contrattuali legate alla realizzazione del progetto, con una serie di esami e verifiche in corso presso gli uffici giudiziari. Le indagini coinvolgono diverse parti coinvolte nei lavori, e le procedure giudiziarie si sono aperte in seguito a segnalazioni e contestazioni riguardanti la gestione e l’assegnazione dei lavori.

Fiumicino – Le luci dell’evento si sono spente, ma le code giudiziarie dei grandi progetti per la mobilità non accennano a esaurirsi. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con un recente decreto collegiale, ha sbarrato la strada ai tentativi dei privati di aggirare i limiti di lunghezza degli atti legali. Al centro della contesa si trova la realizzazione della ciclovia turistica tirrenica nel tratto tra la Capitale e Fiumicino, un’infrastruttura strategica nata sotto l’egida commissariale di Roberto Gualtieri e finanziata con i fondi del PNRR per rilanciare la centralità di Roma. I proprietari di un’azienda... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Si intasca 170mila euro di eredità del padre e del fratello per comprarsi casa: i tre finiscono in TribunaleAveva prelevato 40mila euro al fratello e 130mila euro al padre nel conto che i tre avevano cointestato dopo la morte della madre.

Ciclovia del Garda: ambientalisti chiedono il blocco dei cantieri?? Punti chiave Come si giustifica un costo di 17mila euro al metro? Perché gli ambientalisti chiedono di sostituire la pista con i battelli? Quali...

Dallo stadio ai musei nei cantieri della città l’eredità del GiubileoDa un Giubileo che sta per chiudersi a un Giubileo che, per i tempi della politica e della pubblica amministrazione, inizia domani. Piazza Pia e il nuovo sottopasso con gli splendidi ritrovamenti ... ilmessaggero.it

Repole in Duomo chiude idealmente l'anno del giubileo. Aiutiamo i giovaniSi erano aperte un anno fa, a San Pietro e in tutte le diocesi del mondo, le porte sante del giubileo. Richiamando i fedeli a un pellegrinaggio anzitutto spirituale. E il cardinale Repole oggi ... rainews.it