Si intasca 170mila euro di eredità del padre e del fratello per comprarsi casa | i tre finiscono in Tribunale

Tre persone sono finite in tribunale dopo aver prelevato un totale di 170 mila euro dal conto cointestato dopo la morte della madre. Uno di loro aveva prelevato 40 mila euro al fratello e 130 mila euro al padre, soldi che poi sono stati usati per acquistare una casa. La vicenda riguarda l’eredità lasciata dal padre e dal fratello.

Aveva prelevato 40mila euro al fratello e 130mila euro al padre nel conto che i tre avevano cointestato dopo la morte della madre. L'uomo è stato scoperto e denunciato. La causa è finita in Tribunale e ora deve risarcire i familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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