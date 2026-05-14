Ciclovia del Garda | ambientalisti chiedono il blocco dei cantieri

Gli ambientalisti hanno chiesto di sospendere i lavori della ciclovia del Garda, sollevando dubbi sui costi e sulle scelte di progetto. Si sono domandati come possa essere giustificato un investimento di 17mila euro per ogni metro di pista e hanno proposto di sostituire la tratta con un sistema di battelli. La questione riguarda anche le modalità di realizzazione e l’impatto ambientale dell’opera.

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?? Punti chiave Come si giustifica un costo di 17mila euro al metro? Perché gli ambientalisti chiedono di sostituire la pista con i battelli? Quali rischi corre la biodiversità delle falesie per i nuovi cantieri? Quanto incideranno le varianti progettuali sul bilancio della Provincia??? In Breve Associazioni stimano 95,4 milioni di euro contro gli 84,3 milioni dichiarati da Fugatti. Costi per metro quadro superano i 17mila euro rispetto ai 350 standard. Proposta ambientalisti prevede battelli ele .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclovia del Garda: ambientalisti chiedono il blocco dei cantieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Qualità dell’aria, allarme. Gli ambientalisti chiedono due nuove centralineLe polveri del porto, le emissioni della zona industriale, i report sugli effetti dell’inquinamento effettuati dallo studio Sentieri sono alcuni dei... Liguria: il bitume sale del 50%, i cantieri a rischio bloccoLa filiera costruttiva della Liguria si trova ad affrontare una pressione economica diretta derivante dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Temi più discussi: Ciclovia del Garda, la battaglia ambientalista prosegue; Ciclovia del Garda, mobilitazione contro il collegamento tra Riva e Limone: Fermare i lavori; Ciclovia del Garda, in Trentino si litiga anche sui soldi: costi esplosi a 95 milioni? No, sono 84; Ciclovia, Piantoni rilancia le critiche: Il vero problema? Il tratto verso Limone non esiste. Ciclovia del lago, l'anello perde pezzi: «Da Garda non passerà mai, la spiaggia del Corno è sacra»Si allargano sempre di più i buchi tra le maglie dell’anello della Ciclovia del Garda, lungo il perimetro del lago. Alle proteste contro il progetto - portate avanti da ben 67 associazioni e comitati ... corrieredelveneto.corriere.it Rilevati ammortizzanti per la ciclovia del Garda05/02/2025 - A Limone sul Lago di Garda è stata inaugurata nel 2018 la prima tratta della ciclovia del Garda, percorso a picco sul Lago di Garda, un progetto che si collega con una lunga e unica pista ... edilportale.com