Erasmus+ 2025 | oltre 40mila partenze dall’Italia +12% il 95% degli universitari promuove l’esperienza all’estero

Il programma europeo di mobilità accademica Erasmus+ 2025 ha registrato oltre 40.000 partenze dall’Italia, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Il dato indica una crescita significativa nel numero di studenti che scelgono di trascorrere un periodo all’estero. Inoltre, il 95% degli universitari coinvolti si dice soddisfatto dell’esperienza, confermando un elevato livello di gradimento tra i partecipanti.

Il programma europeo di mobilità accademica registra numeri in forte ascesa e un altissimo gradimento complessivo. Le elaborazioni del Participant Report della Commissione, analizzate in un approfondimento su Il Sole 24 Ore, indicano 40.405 italiani in viaggio nel 2025, con un balzo in avanti del dodici per cento rispetto all'annualità precedente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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