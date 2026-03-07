Una volontaria di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo, proveniente da Tolentino, ha appena concluso una missione in Uganda. Durante il suo soggiorno, ha vissuto un’esperienza che, secondo quanto riferito, cambia la vita. La sua presenza nel paese africano ha coinvolto attività di cooperazione e sviluppo, lasciando un segno duraturo sul suo percorso personale. La missione si è svolta senza altri dettagli specifici sugli interventi effettuati.

"Conoscere realtà come l’Uganda cambia la vita, non riesci a tornare indietro". La tolentinate Beatrice Bistocco è una volontaria di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo. È tornata sabato dalla sua terza missione, durata un mese, dopo la prima nel febbraio 2024 e la seconda nel febbraio 2025. Con lei due persone di Pesaro, una di Ancona e un altro tolentinate. "Fare questo tipo di esperienza era un mio desiderio fin da piccola – racconta –, diventato realtà parlando casualmente con una cliente (lavora come estetista, ndr) già partita con questo gruppo. Era il 2023, mancavano pochi giorni a Natale. Mi sono fatta dare il numero dell’associazione, e a febbraio ero là". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In missione in Uganda, un’esperienza che cambia la vita"

L’esperienza che insegna e ti cambiaLe elezioni del sindaco dei ragazzi si sono svolte giovedì 4 dicembre 2025, presso l’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Cavaria con Premezzo,...

“Scrivi come ti senti e premi play”: la mossa di Spotify che cambia l’esperienza musicale (il web è entuasiasta)Spotify accelera sull’intelligenza artificiale e cambia il modo in cui gli utenti scoprono la musica.

Have a More Meaningful Palm Sunday This Year | Easter Is A Season with Lani Hilton | E2

Una raccolta di contenuti su In missione in Uganda un'esperienza che....

Temi più discussi: In missione in Uganda, un’esperienza che cambia la vita; Rotary porta sorrisi e speranza in Uganda; Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici: in Uganda arriva il progetto Prisma; Cento zainetti per le ragazze dell’Uganda: Molte non possono studiare, la speranza nel corso di cucito (Video).

Rotary Club Santa Croce Cuoio, musicoterapia e missione in Uganda al centro della convivialeGiovedì 26 febbraio 2026 presso l’accogliente location del ristorante La casa rossa di Ponte a Cappiano, si è tenuta la conviviale del Club Rotary Santa ... gonews.it

Studentessa in missione in Uganda. Raccolta fondi per l’orfanotrofioÈ stata in Africa solo due settimane, ma ci ha lasciato il cuore. Il Mal d’Africa ha contagiato anche lei. Nonostante sia tornata a casa, abbia ricominciato la sua vita di sempre e si sia rimessa a ... ilgiorno.it

Maternal Kob dell'Uganda (Kobus kob thomasi) Uganda, febbraio 2026 - facebook.com facebook