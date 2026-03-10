Le case indipendenti costituiscono il 21% del totale delle compravendite immobiliari in Italia e questa quota continua a crescere. Negli ultimi mesi si registra un aumento dell’interesse verso queste abitazioni, in particolare tra gli acquirenti stranieri. Il mercato mostra una domanda crescente di immobili che offrono autonomia e spazio, con un interesse che si rafforza nel tempo.

Le abitazioni indipendenti e semindipendenti continuano a rappresentare una quota importante del mercato immobiliare in Italia. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre del 2025 questa tipologia di immobili ha rappresentato il 21,1% delle compravendite realizzate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete. Il dato conferma un trend ormai consolidato negli ultimi anni. Dopo l’aumento della domanda registrato nel periodo successivo alla pandemia, l’interesse verso case con maggiore autonomia e spazi esterni si è mantenuto stabile. Anche se la quota è rimasta invariata rispetto al 2024, si tratta di livelli più alti rispetto al periodo precedente alla pandemia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Case indipendenti sempre più richieste, 21% del totale e cresce l’interesse degli stranieri

