Gli studenti europei desiderano un'Europa più unita, forte e in grado di affrontare le crisi internazionali con una voce comune. Tra le richieste ci sono maggiori opportunità di mobilità, come il programma Erasmus, e azioni concrete per la tutela dell’ambiente. La loro posizione si riflette in manifestazioni e iniziative volte a promuovere un’Europa che sia più vicina alle esigenze delle nuove generazioni.

Gli studenti chiedono un’ Europa più unita, forte e capace di parlare con una sola voce nelle grandi crisi internazionali. È questo il messaggio emerso dal convegno "Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura", al quale hanno partecipato anche l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana rappresentato dal direttore generale Luciano Tagliaferri e da Teresa Madeo. La giornata si è chiusa con un ringraziamento agli studenti dell’Università degli studi di Firenze, della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme ai rappresentanti accademici. Tra i giovani il sentimento prevalente è quello di un forte legame ideale con l’Europa, accompagnato però dalla percezione di una distanza politica e istituzionale ancora difficile da colmare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Europa degli studenti: "Forte, libera e più vicina a noi". Tra Erasmus e lotta per l’ambiente

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