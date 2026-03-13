Taranto nigeriano espulso per traffico di esseri umani | rimpatriato dopo 10 anni di carcere

Un cittadino nigeriano di 41 anni è stato espulso da Taranto dopo aver scontato dieci anni di carcere per traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. La sua condanna è stata definitiva e successivamente è stato rimpatriato. L’operazione si è conclusa con l’allontanamento dal territorio italiano.

È stata eseguita l'espulsione di un cittadino nigeriano di 41 anni, ritenuto responsabile di gravi reati legati al traffico di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. L'uomo, che stava scontando una pena detentiva di oltre 10 anni nella Casa Circondariale di Taranto, è stato rimpatriato nel suo paese d'origine su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Espulsione eseguita dalla Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di espulsione è stato applicato nei confronti del cittadino nigeriano dopo un'attenta valutazione della sua posizione giuridica. Il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto ha prelevato il 41enne dalla struttura carceraria e lo ha accompagnato fino al paese di origine, dove è stato affidato alle autorità locali.