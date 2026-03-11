Ricercato per traffico di esseri umani in Pakistan arrestato a Caltanissetta

Un uomo ricercato per traffico di esseri umani in Pakistan è stato arrestato a Caltanissetta. La polizia ha fermato il sospetto, che faceva parte di un’organizzazione criminale pakistana. Il gruppo è stato associato anche a un episodio di naufragio avvenuto recentemente, senza che siano forniti ulteriori dettagli. L’arresto si inserisce nelle operazioni di contrasto a queste attività illecite.

CATANIA, 11 MAR – Carabinieri di Caltanissetta, in raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno dato esecuzione ad un arresto provvisorio finalizzato all'estradizione emesso dall'Autorità giudiziaria pakistana nei confronti di un 41enne di quel Paese indagato per traffico di esseri umani. A suo carico, nel gennaio scorso, era stata inserita una "red notice" da parte di Interpol a seguito dell'estensione delle ricerche in ambio internazionale da parte dell'Ufficio Interpol di Islamabad. L'arresto è stato convalidato dalla Corte d'appello di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura generale.