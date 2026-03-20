Durante il Consiglio europeo, il primo ministro italiano ha chiesto una sospensione del meccanismo Ets, ma la proposta non è passata. La riunione tra i rappresentanti dei Ventisette si è conclusa senza un accordo sulla richiesta di bloccare temporaneamente lo scambio di emissioni di CO2. Non è stato raggiunto un consenso sul tema, anche se la leader italiana ha espresso fiducia in un possibile sì di Bruxelles al decreto Bollette.

La spaccatura dei Ventisette sul tema Ets non fa sfondare al Consiglio europeo la proposta di Giorgia Meloni di una sospensione del meccanismo di scambio delle emissioni di CO2 sul termoelettrico. Ma i leader hanno lavorato a un quadro di riferimento per il breve termine, dunque prima della revisione del sistema annunciata dalla Commissione Ue per luglio, che consenta di affrontare le «specificità» dei singoli Stati membri. Risultato che la premier considera soddisfacente. A queste misure «temporanee e mirate per far fronte ai recenti picchi dei prezzi dei combustibili fossili» si aggrappa Meloni, dopo la lettera con i nove Paesi (Est più Austria e Grecia) trasmessa due giorni fa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni non ottiene l’alt all’Ets, ma confida «nel sì di Bruxelles al decreto Bollette»

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