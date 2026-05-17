Martedì prossimo, con l’acquisto del quotidiano, i lettori riceveranno in omaggio un numero di Vanity Fair. La collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale prosegue con questa iniziativa, che prevede la distribuzione gratuita del magazine. La pubblicazione dedica uno spazio a Emma, che si presenta senza barriere. La collaborazione tra le due testate intende offrire ai lettori contenuti esclusivi e approfondimenti su temi di interesse comune.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Emma. "Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere un argomento" dice nell’intervista a Vanity. Ma quello di Emma spesso lo è stato. E lei ha risposto come sa fare: con la corazza. A 42 anni quella corazza c’è ancora, ma non è più la prima cosa che vedi. Vedi una donna che ha smesso di combattere e ha iniziato a scegliere. Ha scoperto ad esempio che la solitudine le piace: "Quando chiudo la porta e ci sono solo io, i miei libri, i miei videogiochi, sono la persona più felice del mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emma si toglie la ‘corazza’ per Vanity

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