Corazza nel finale piega la Samb bianconeri a 4 punti dalla vetta I rossoblù si arrendono in 10

Nel finale, l’Ascoli ha segnato il gol decisivo che ha permesso ai bianconeri di superare la Sambenedettese, portandosi a quattro punti dalla vetta della classifica. La squadra rossoblù si è arresa in dieci uomini, mentre in campo sono entrati diversi sostituti, come Pezzola al 18’ e Lulli al 35’. La formazione rossoblù ha schierato un 4-3-1-2, con Cultraro in porta e vari cambi nel corso del secondo tempo.

sambenedettese 0 ascoli 1 SAMB (4-3-1-2): Cultraro; Zini, Lepri (18' st Pezzola) Dalmazzi, Piccoli; Candellori, Maspero (35' st Lulli); Marranzino (35' st Zoboletti), Stoppa (35' st Tourè), Parigini; Semprini (13' st Eusepi). A disp. Orsini, Ponzanetti, Chelli, Bongelli, Tosi, Chiatante, Konate, Martins, Lonardo. All. Boscaglia 6 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (30' st Pagliai); Corradini (42' st Milanese), Damiani; Galuppini (17' st Silipo) Rizzo Pinna (42' st Corazza), D'Uffizi; Gori (30'st Chakir). A disp. Brzan, Barosi, Pagliai, Ndoj, Oviszach, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo. All. Tomei 6 Rete: 43' st Corazza Arbitro: Poli di Verona Assistente 1: Cecchi di Roma Assistente 2: Robilotta di Sala Consilina Quarto Ufficiale: Di Cicco di Lanciano Operatore FVS: Chiavaroli di Pescara Note: Spettatori 10.