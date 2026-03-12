Così IN si prepara per la serata esclusiva di Damiani e Vanity Fair

Il più giovane membro degli Stray Kids si sta preparando per un evento esclusivo a Milano organizzato da Damiani e Vanity Fair. La serata vedrà la partecipazione di ospiti selezionati e si svolgerà in un ambiente riservato, con l’obiettivo di promuovere collaborazioni tra il mondo della musica e il settore del lusso. L’evento si svolgerà questa sera in una location di prestigio nel centro della città.

«È un onore indossare un heritage come quello di Damiani: il loro forte senso della famiglia è qualcosa che ammiro molto, e per esserne all'altezza cerco sempre di dare il massimo», insiste il cantante, già comparso sulla cover digitale del nostro giornale. Mentre indossa la Collezione Margherita - «Mi piacciono molto i fiori» - e dice di usare spesso le creazioni di Damiani per completare i suoi look, I.N parla anche del segreto del successo del K-pop: «Penso che sia la capacità di cantare e di ballare allo stesso tempo: molti vengono colpiti. E, ovviamente, tutto nasce dalla passione e dalla fatica di molti artisti: è così che il K-pop è diventato così potente», chiosa I. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Così I.N si prepara per la serata esclusiva di Damiani e Vanity Fair

Articoli correlati

A Night of Splendour: la serata scintillante di Damiani e Vanity Fair con I.N degli Stray Kids«Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo percorso con la Maison Damiani, una realtà che è sinonimo di creatività e passione, valori in cui...

A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Contenuti e approfondimenti su Vanity Fair

Temi più discussi: Come sto? Sono andata a Londra per provare lo Scan che promette (in un'ora) di rispondere alla mia domanda; Sara e Filippo, che hanno riscritto le regole della coppia: Siamo sposati da 12 anni, ma viviamo separati: ci scegliamo ogni giorno. Alcuni criticano, ma tanti ci dicono che abbiamo capito che cos'è l'amore; Leonardo DiCaprio: A volte l’unico eroismo possibile è continuare ad andare avanti. Il mondo è sempre più polarizzato, ma alla fine la cosa più importante è prendersi cura gli uni degli altri; WhatsApp introduce (finalmente) gli account gestiti dai genitori: adesso per i più giovani funziona così.

Vanity Fair ItaliaVanity Fair.it: tutto su celebrity, attualità, costume, moda, bellezza, cinema, musica, tv, benessere, viaggi, food e gossip ... vanityfair.it

Simone Marchetti, l'editoriale: Così connessi, così soliQuesto articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. Non siamo mai stati così connessi. Mai nella storia dell’umanità. E, forse anche per ... vanityfair.it

Vanity Fair Italia added a new photo. - Vanity Fair Italia - facebook.com facebook

In esclusiva per Vanity Fair, Giovanni Caccamo apre il suo diario di bordo: parte da Capo Verde la traversata di The Ark of Change, un viaggio nell’Atlantico con dieci giovani da tutto il mondo per parlare di pace, diritti e futuro. Questa è la prima puntata x.com