Nel pomeriggio di oggi, diverse zone italiane sono state colpite da temporali intensi, accompagnati da grandine di grandi dimensioni che in alcuni casi ha coperto il suolo come fosse neve. Le immagini mostrano grandinate estese e violente, con piogge intense e fulmini che hanno attraversato il cielo. Il maltempo si è verificato in breve tempo, causando disagio e danni alle aree interessate. Il cielo si è oscurato rapidamente, creando un’atmosfera di temporanea oscurità.

Il cielo si è chiuso all’improvviso, trasformando il pomeriggio in un crepuscolo anticipato e gravido di minacce. Chi si trovava all’aperto ha avvertito un brusco calo della temperatura, mentre l’aria diventava elettrica e il vento iniziava a soffiare con raffiche improvvise. Poi, il rumore: un ticchettio secco e metallico che in pochi istanti è diventato un fragore assordante. Milioni di proiettili di ghiaccio hanno iniziato a piovere dal nulla, rimbalzando sull’asfalto e accumulandosi negli angoli delle strade, fino a creare un tappeto bianco che sembrava richiamare un inverno fuori tempo massimo. La pioggia battente ha completato l’opera,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Temporali violenti in Italia, grandine come neve: immagini impressionanti

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Violenti temporali di grandine colpiscono il Nord Italia

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