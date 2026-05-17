Emilia Carla Maria Nironi, nota per il suo ruolo di collaboratrice di Loris Malaguzzi, ha raccontato di essere stata chiamata “fulmine di guerra” dal pedagogista. Ha spiegato di aver trascritto le parole dei bambini dai nastri registrati in classe e di aver contribuito al percorso legislativo che portò all’approvazione del disegno di legge sugli asili nido, con il supporto di Sandro Pertini. La sua attività si lega anche alla creazione delle prime scuole comunali.

Quella di Reggio Children non è infatti solo la storia di un approccio educativo rivoluzionario ma anche la vicenda di una comunità che ha saputo unire le forze in nome di un bene collettivo - l’educazione dei bambini - e ancor di più una straordinaria testimonianza di coraggio ed emancipazione femminile. Nulla infatti sarebbe stato possibile se molte donne non avessero deciso di battersi su più fronti - dalle amministrazioni locali ma anche dai quartieri - per rivendicare il diritto a un'educazione pubblica di qualità per i propri figli e per i bambini in generale. Tra quelle donne c’era anche Carla Maria Nironi, classe 1939, che al... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emilia Carla Maria Nironi e i Reggio Children: «Loris Malaguzzi mi chiamava “fulmine di guerra”. Sbobinavo le parole dei bambini dai nastri registrati a scuola. Il ddl sugli asili nido arrivò grazie a Sandro Pertini»

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