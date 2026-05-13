La lunga mattina di Kate a Reggio Emilia | dalle tre decane del metodo Malaguzzi alla scuola Anna Frank

Questa mattina, una donna è entrata nella Sala Rossa del Municipio di Reggio Emilia, accompagnata dal sindaco, senza fare clamore. Dopo aver attraversato la sala, si è spostata verso la scuola Anna Frank. La mattina fa parte di un percorso iniziato con le tre decane del metodo Malaguzzi, una metodologia educativa applicata nel territorio. La presenza del sindaco ha accompagnato il passaggio tra i due momenti.

Ha attraversato la Sala Rossa del Municipio di Reggio Emilia senza clamori, accompagnata dal sindaco Marco Massari. La principessa del Galles Catherine Middleton ha incontrato nel Municipio di Reggio Emilia Eletta Bertani, Ione Bartoli e Carla Maria Nironi, tre figure storiche del Reggio Emilia Approach. Al centro della conversazione, le radici democratiche di un modello educativo nato dal secondo dopoguerra e dalla determinazione delle donne. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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