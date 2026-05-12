Kate Middleton in Emilia | le tappe tra Sala del Tricolore Loris Malaguzzi e le colline del Roncolo

La Principessa del Galles ha visitato Reggio Emilia, iniziando dalla Sala del Tricolore, per poi spostarsi nel quartiere dedicato al metodo educativo di Loris Malaguzzi. Successivamente ha raggiunto le colline del Roncolo, dove si è fermata per alcune ore. Durante la visita, ha incontrato rappresentanti delle istituzioni locali e ha partecipato ad alcune attività legate all’educazione e alla cultura della zona.

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