Kate Middleton in Emilia | le tappe tra Sala del Tricolore Loris Malaguzzi e le colline del Roncolo
La Principessa del Galles ha visitato Reggio Emilia, iniziando dalla Sala del Tricolore, per poi spostarsi nel quartiere dedicato al metodo educativo di Loris Malaguzzi. Successivamente ha raggiunto le colline del Roncolo, dove si è fermata per alcune ore. Durante la visita, ha incontrato rappresentanti delle istituzioni locali e ha partecipato ad alcune attività legate all’educazione e alla cultura della zona.
Dall’incontro con le istituzioni al cuore del metodo educativo reggiano: ecco il percorso della Principessa del Galles a Reggio Emilia. Sarà un viaggio tra storia, pedagogia e paesaggio emiliano. La visita di Kate Middleton del 13 e 14 maggio tocca alcuni dei luoghi simbolo della città, unendo l’agenda istituzionale a un’attenzione personale verso l’infanzia e la cultura italiana. Prima tappa: Sala del Tricolore, nel cuore del Municipio di Reggio Emilia. È qui che nacque il tricolore italiano nel 1797: un luogo carico di memoria per il Paese. La Principessa del Galles incontrerà in forma privata le autorità cittadine, in un momento istituzionale lontano dalle telecamere.🔗 Leggi su 361magazine.com
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