Emergenza energia l’UE dice no alle deroghe per l’Italia

La Commissione europea ha deciso di non concedere deroghe alle normative energetiche che il governo italiano aveva richiesto, segnalando una posizione ferma rispetto alle regole comunitarie. Questa decisione potrebbe avere effetti diretti sulle tariffe energetiche che arriveranno nelle case degli italiani nelle prossime settimane. La richiesta di deroghe era stata presentata dal governo nazionale per gestire meglio l’emergenza energetica, ma Bruxelles ha respinto la proposta senza offrire alternative o spiegazioni ulteriori.

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