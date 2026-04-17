UE stop alle deroghe arbitrarie | nuove regole per salvare gli uccelli

La Commissione europea ha annunciato nuove linee guida per l’applicazione della Direttiva Uccelli, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela per le specie aviarie e di ridurre le interpretazioni soggettive delle norme. Le nuove regole prevedono standard più rigorosi e cercano di eliminare le deroghe arbitrarie che avevano caratterizzato in passato l’applicazione della direttiva. La modifica si inserisce in un quadro di aggiornamento delle politiche di protezione della fauna selvatica.

La Commissione europea ha varato nuove linee guida per l’applicazione della Direttiva Uccelli, un provvedimento che punta a stabilire standard molto più severi per la protezione dell’avifauna e a limitare le interpretazioni arbitrarie delle norme. LNDC Animal Protection ha accolto con favore questa mossa, sottolineando come il documento rappresenti un atto fondamentale per garantire una gestione ambientale corretta in piena crisi ecologica. Il rigore normativo tra obblighi di tutela e controllo delle deroghe. Le nuove indicazioni europee non si limitano a fornire un supporto tecnico, ma mirano a inserire la salvaguardia degli uccelli in un quadro di gestione ambientale responsabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE, stop alle deroghe arbitrarie: nuove regole per salvare gli uccelli Notizie correlate Nei ristoranti stop alle bustine monouso: le nuove regole Ue e quando scattanoDa agosto 2026, sedersi a tavola in molti ristoranti europei significherà notare un cambiamento piccolo solo all’apparenza, ma concreto: alcune... Leggi anche: Iran: gli Usa volevano rubare l’uranio, non salvare il pilota. Ue: attacchi alle centrali illegali – La diretta Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ue, deroghe a Patto stabilità inadeguate contro il caro-energia; Guerra in Iran, l’Ue esclude deroghe al Patto di Stabilità e valuta la tassa sugli extra-profitti delle aziende energetiche; Ripristino della natura, Amici della Terra: No a deroghe sulla conservazione e il miglioramento degli habitat per dare spazio alle rinnovabili; Direttiva Uccelli, le nuove linee guida UE frenano la riforma della caccia. Washington chiude le deroghe: stop alle esenzioni sulle sanzioni al petrolio russoLa decisione arriva a poche ore di distanza da un’altra mossa analoga: il Tesoro ha infatti comunicato di non voler estendere neppure la misura che riguardava le restrizioni sul petrolio iraniano. ilmetropolitano.it Ue, deroghe a Patto stabilità inadeguate contro il caro-energiaNel pieno della fiammata del caro-energia, la sospensione del Patto di stabilità europeo con l'attivazione della clausola generale di salvaguardia ... teleborsa.it LO STOP | Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto una conversazione con il Presidente Joseph Aoun del Libano e il Primo Ministro Bibi Netanyahu di Israele - facebook.com facebook Il Senato Usa boccia lo stop alle vendite militari a Israele, ma cresce il dissenso tra i democratici x.com