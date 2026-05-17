Emanuele Barbetta vince la gara di sgranatura della Festa dei Bisi davanti a Francis Turatto e Andrea Cesaro

Durante la tradizionale Festa dei Bisi, si è svolta la gara di sgranatura che ha visto la vittoria di Emanuele Barbetta. Al secondo e terzo posto si sono piazzati rispettivamente Francis Turatto e Andrea Cesaro. La manifestazione si tiene ogni anno nel comune di Baone, un evento che celebra il pisello dei Colli Euganei, un prodotto tipico della zona. La gara richiama partecipanti e spettatori da diverse parti, creando un momento di festa e tradizione locale.

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Ogni anno Baone rinnova l’appuntamento con la storica Festa dei Bisi, manifestazione dedicata a uno dei prodotti più rappresentativi della zona: il celebre pisello dei Colli Euganei. Tra i momenti più seguiti di domenica 17 maggio spicca la tradizionale gara di sgranatura, che è tornata a tenere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Festa dei Bisi a Colognola ai ColliIl campo giochi di San Zeno, a Colognola ai Colli, si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa dei Bisi, appuntamento organizzato dai... Festa dei Bisi di Baone 2026Nata nel 1999 su iniziativa della Pro Loco di Baone e cresciuta negli anni grazie alla collaborazione con l’associazione Bisi&Bisi (Associazione...