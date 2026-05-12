Festa dei Bisi di Baone 2026

La Festa dei Bisi di Baone si tiene ogni anno, iniziando nel 1999 su proposta della Pro Loco locale. Nel corso degli anni, la manifestazione ha visto la partecipazione dell’associazione Bisi&Bisi, che riunisce i produttori di piselli dei Colli Euganei, e del Comune di Baone. La festa si è affermata come un evento di rilievo nel calendario enogastronomico e culturale della zona.

Nata nel 1999 su iniziativa della Pro Loco di Baone e cresciuta negli anni grazie alla collaborazione con l’associazione Bisi&Bisi (Associazione Produttori Piselli dei Colli Euganei) e il Comune di Baone, la Festa dei Bisi è diventata la principale manifestazione enogastronomica e culturale del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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L'Insaziabile e la destegolatura delle perle verdi di Baone

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