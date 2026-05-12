La Festa dei Bisi a Colognola ai Colli

A Colognola ai Colli, il campo giochi di San Zeno si sta preparando per la Festa dei Bisi, un evento che si svolge ogni anno nel comune. L’appuntamento è organizzato dai volontari del Circolo Noi e mette in evidenza uno dei prodotti più caratteristici della zona. La manifestazione, dedicata al bisi, coinvolge la comunità locale e si svolge in un’atmosfera conviviale.

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