Elisa dal sogno alla realtà Ballerà al Teatro di Madrid
Una giovane ballerina, cresciuta a Capannori, si prepara a esibirsi sul palco del Teatro Reale di Madrid, uno dei teatri più noti d’Europa. La sua carriera è passata attraverso anni di allenamenti e prove intense, portandola ora a calcare una scena internazionale. La performance si terrà presto, attirando l’attenzione di pubblico e operatori del settore. La ballerina rappresenta un esempio di crescita artistica e di successo raggiunto con impegno e dedizione.
Da Capannori ai riflettori del Teatro Reale di Madrid, uno dei palcoscenici più prestigiosi e famosi d’Europa. Una storia che parla di coraggio e della forza di credere nei propri sogni, senza mai arrendersi, fino a farli diventare realtà. È il percorso di Elisa Morandi (nella foto), ballerina lucchese che nelle prossime settimane sarà impegnata nella capitale spagnola all’interno del corpo di ballo dell’opera lirica “ Romeo e Giulietta “, in scena dal prossimo 27 maggio fino al 13 giugno nella capitale spagnola. Un traguardo importante per la giovane artista toscana, che porterà sul palco madrileno uno stile di danza moderno e urbano come il Waacking, in un incontro originale tra contemporaneità ed eleganza classica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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