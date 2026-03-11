Dal sogno alla realtà | una squadra di Milano parteciperà alla Ice Hockey League Le ultime

Una squadra di Milano parteciperà alla Ice Hockey League, dopo aver completato i passaggi necessari. Le trattative sono state condotte senza grande clamore, ma nelle ultime settimane sono stati fatti alcuni progressi concreti. Le parti coinvolte stanno definendo i dettagli e i primi accordi ufficiali stanno emergendo, mentre si avvicina la conferma ufficiale della partecipazione alla competizione.

Una squadra di Milano in Ice Hockey League? Rispetto all'annuncio del presidente della Fisg Andrea Gios dello scorso 19 febbraio ("Stiamo lavorando da tempo a questo progetto. Il problema è che in una città come questa occorre portare un prodotto di alto livello e creare una squadra costa parecchio. Per questo abbiamo interloquito con diversi gruppi di imprenditori, specialmente nordamericani, che conoscono bene questo genere di business e sono interessati a sviluppare l'operazione. L'ideale sarebbe poter avere una formazione che aderisca entro il 15 marzo") le parti in causa hanno proceduto a fari spenti, ma dopo che sabato scorso si è...

