Elia Viviani | Ganna pronto per la cronometro su Bernal troppe aspettative
Si è conclusa la prima settimana del Giro d’Italia 2026 con la vittoria di Jonas Vingegaard nell’arrivo sul Corno alle Scale, dove ha battuto Felix Gall nel finale. La tappa ha visto la presenza di diversi protagonisti, tra cui Elia Viviani, che ha commentato la condizione di Ganna e le aspettative su Bernal. La corsa, che prosegue con diverse tappe impegnative, ha già mostrato un certo equilibrio tra i favoriti e le sorprese sul percorso.
Si è ufficialmente conclusa la prima intera settimana del Giro d’Italia 2026. Oggi, sull’arrivo del Corno alle Scale, è stato nuovamente Jonas Vingegaard ad imporsi con un’azione nel finale ai danni di Felix Gall, unico capace di dare un minimo di fastidio al danese. In testa alla classifica generale c’è però ancora uno stoico Afonso Eulalio mentre il capitano del Team Visma Lease a Bike continua a guadagnare sugli altri big. Spera di entrare presto nella lotta per la generale anche la Ineos Grenadiers che non potrà però contare, a meno di incredibili sorprese, sull’apporto di Egan Bernal. Il colombiano ha nettamente fatto fatica nelle prime delle due vere tappe in salita e sarà da stabilire il ruolo che avrà a partire da questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Ciclismo su pista, Elia Viviani: “Il progetto è solido, ma limare gli ultimi decimi sarà la parte più difficile”Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Italia verso le qualificazioni olimpiche del ciclismo su pista per Los Angeles 2028, che entreranno nel...
Leggi anche: Un mostruoso Filippo Ganna domina la cronometro della Tirreno-Adriatico! Brilla Tiberi, stupisce Pellizzari
Elia Viviani: Ganna pronto per la cronometro, su Bernal troppe aspettativeSi è ufficialmente conclusa la prima intera settimana del Giro d'Italia 2026. Oggi, sull'arrivo del Corno alle Scale, è stato nuovamente Jonas Vingegaard ... oasport.it
Elia Viviani: Il mio sogno è di vincere una tappa nel Giro d'Italia 2025. Ganna può prendersi la Milano-SanremoPer Elia Viviani il 2024 è stato un altro anno importante, con medaglie olimpiche e mondiali messe al collo. Ogni medaglia della pista ha un nesso con il mio oro ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016. ilgazzettino.it