Elia Viviani | Ganna pronto per la cronometro su Bernal troppe aspettative

Si è conclusa la prima settimana del Giro d’Italia 2026 con la vittoria di Jonas Vingegaard nell’arrivo sul Corno alle Scale, dove ha battuto Felix Gall nel finale. La tappa ha visto la presenza di diversi protagonisti, tra cui Elia Viviani, che ha commentato la condizione di Ganna e le aspettative su Bernal. La corsa, che prosegue con diverse tappe impegnative, ha già mostrato un certo equilibrio tra i favoriti e le sorprese sul percorso.

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