Ciclismo su pista Elia Viviani | Il progetto è solido ma limare gli ultimi decimi sarà la parte più difficile

L'Italia si prepara alle qualificazioni olimpiche di ciclismo su pista, con i Mondiali di Shanghai in programma da ottobre. Elia Viviani ha dichiarato che il progetto di preparazione è ben avviato, anche se rimangono sfide da affrontare per migliorare gli ultimi decimi. La strada verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 prosegue con impegno e focus, mentre gli atleti affinano le loro strategie e le performance.

Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Italia verso le qualificazioni olimpiche del ciclismo su pista per Los Angeles 2028, che entreranno nel vivo a partire dal prossimo ottobre con i Mondiali di Shanghai. Elia Viviani, coordinatore delle Nazionali azzurre di strada e pista, ha tracciato un bilancio di questa prima parte di stagione per i pistard ed in particolare dell’incoraggiante tappa di Coppa del Mondo andata in scena lo scorso weekend in Malesia. “ In Malesia è arrivata una vittoria storica nel team sprint maschile. Con tempi di altissimo livello e dopo il podio ottenuto agli Europei, riuscire a vincere una prova di Coppa del Mondo rappresenta un segnale importante in vista della qualificazione olimpica, che inizierà con il Mondiale di Shanghai a ottobre.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, Elia Viviani: “Il progetto è solido, ma limare gli ultimi decimi sarà la parte più difficile” Notizie correlate Ciclismo, Viviani: "Su pista siamo al top, su strada abbiamo ragazzi su cui puntare"Elia Viviani, ex campione olimpico e team manager della Nazionale di ciclismo, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano, risponde a chi gli... LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: parte la corsa ad eliminazione dell’Omnium maschile19:42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 · Squadre partecipanti e wild card ufficiali: elenco completo | Ciclismo su strada; Trionfo azzurro in Malesia: la sprint maschile è d’oro; Bitmine scommette su Ether | acquisto record per puntare al 5%. Ciclismo su pista, Elia Viviani: Il progetto è solido, ma limare gli ultimi decimi sarà la parte più difficileProsegue il percorso di avvicinamento dell'Italia verso le qualificazioni olimpiche del ciclismo su pista per Los Angeles 2028, che entreranno nel vivo a ... oasport.it Ciclismo, Elia Viviani annuncia ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del CileElia Viviani è stato una leggenda del ciclismo italiano di oggi, competitivo anche su strada ma specialista della pista che lo ha visto trionfare nelle sue varie specialità, dallo scratch ... rainews.it Svelata la nuova maglia azzurra, le prime impressioni di un emozionato Elia Viviani #tuttobici #tuttobiciweb #ciclismo #nazionale #italia - facebook.com facebook