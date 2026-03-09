Filippo Ganna si impone con forza nella cronometro della Tirreno-Adriatico a Lido di Camaiore, confermandosi come il più veloce del percorso. Tiberi si distingue tra gli altri corridori, mentre Pellizzari sorprende con una prestazione notevole. Questa vittoria segna il quarto successo negli ultimi cinque anni per Ganna in questa gara, che ora può essere ricordata anche con un nuovo nome sul lungomare della località.

Sono quattro negli ultimi cinque anni. Lido di Camaiore può intitolare il suo lungomare a Filippo Ganna, che è imbattibile lungo le strade della Versilia nella cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico. Era il suo obiettivo ed è riuscito nuovamente a centrarlo: con la maglia tricolore sulle spalle il fuoriclasse piemontese si è preso il successo numero 38 in carriera, secondo in questa stagione. 11,5 chilometri con percorso completamente piatto e pochissime curve da affrontare, perfetta per cronomen puri, perfetta per Filippo Ganna che ha messo in mostra una gamba devastante, addirittura migliore a quella vista l’anno scorso se si vanno a confrontare i tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Un mostruoso Filippo Ganna domina la cronometro della Tirreno-Adriatico! Brilla Tiberi, stupisce Pellizzari

Articoli correlati

Leggi anche: Filippo Ganna mostruoso a cronometro! Dominio nella prima tappa della Tirreno-Adriatico

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.

Altri aggiornamenti su Filippo Ganna

Discussioni sull' argomento Filippo Ganna mostruoso, cronometro dominata a Lido di Camaiore e maglia azzurra! Rivivi la sua gara; Tirreno-Adriatico al via: la crono di Lido di Camaiore chiama Ganna.

Filippo Ganna mostruoso a cronometro! Dominio nella prima tappa della Tirreno-AdriaticoSono quattro negli ultimi cinque anni. Lido di Camaiore può intitolare il suo lungomare a Filippo Ganna, che è imbattibile lungo le strade della Versilia ... oasport.it

Filippo Ganna di un altro pianeta, si divora la crono alla Tirreno-Adriatico: top tempo, vittoria e magliaFilippo Ganna si è preso la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025, macinando gli 11,5 km della cronometro con una prepotenza atletica che non ha lasciato scampo a tutti gli altri. Vittoria che ... fanpage.it

Filippo Ganna è il grande favorito per la cronometro di apertura della Tirreno-Adriatico 2026, avendo vinto su questo stesso percorso nel 2022, nel 2023 e nel 2025. - facebook.com facebook

FATE LARGO Arriva il campione italiano a cronometro! Oggi inizia la Tirreno-Adriatico e Filippo Ganna punta alla prova contro il tempo inaugurale! Appuntamento alle 15.40 per vederlo divorare quegli 11,5 km #ItaliaTeam @Federciclismo x.com