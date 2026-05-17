Elfriede Jelinek Schubert divorato e mischiato ai detriti domestici

Da cms.ilmanifesto.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1827, Franz Schubert e Wilhelm Müller prepararono insieme il ciclo di canzoni intitolato Winterreise, un'opera che ha attraversato i secoli rimanendo tra le più note della musica romantica. Recentemente, sono emersi dettagli sulla relazione tra il compositore e il poeta, mentre si indagano anche aspetti legati alla sua vita privata e alle circostanze che hanno accompagnato la realizzazione di quest'opera. Le ricerche si concentrano su documenti storici e testimonianze d'epoca, al fine di ricostruire il contesto in cui fu creata questa composizione.

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