Primavera e animali domestici | buone passeggiate ma attenzione ai rischi

Da ecodibergamo.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, i proprietari di animali domestici hanno più opportunità di portarli a passeggio all’aria aperta, tra ambienti naturali, giochi e incontri sociali. Tuttavia, è importante prestare attenzione a eventuali rischi legati alle nuove attività all’aperto, come l’esposizione a sostanze tossiche o l’incontro con altri animali sconosciuti.

DA SAPERE. Con l’arrivo della primavera aumentano le occasioni di uscita per i nostri amici a quattro zampe, tra natura, giochi e socializzazione. Tuttavia, crescono anche i pericoli: ingestione di oggetti, ferite e soprattutto parassiti come pulci, zecche e pappataci, veicolo di malattie anche gravi e talvolta trasmissibili all’uomo. Con l’avvento della primavera le temperature si innalzano, le giornate si allungano, la voglia e la possibilità di passeggio con i nostri quattro zampe si amplificano. Una buona cosa e i nostri quattro zampe ne sono felici dopo l’inverno in cui le passeggiate sono state spesso più brevi e freddolose. Finalmente... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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