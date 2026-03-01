Processionaria del pino i comportamenti da adottare | attenzione ai nostri animali domestici

Con l’aumento delle temperature, si prevede che le prime larve di processionaria del pino scenderanno dai pini. Questo insetto, che rappresenta un rischio per gli animali domestici, si caratterizza per i peli urticanti contenuti nelle larve. È importante conoscere i comportamenti da adottare per tutelare gli animali e prevenire eventuali incidenti legati a questa specie.

Con l’innalzamento delle temperature è prevista a breve la discesa delle prime larve di processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), insetto noto per i rischi legati ai peli urticanti presenti nelle forme larvali. Per questo motivo Azimut spa, per conto del Comune di Ravenna, ha già avviato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Processionaria del pino a Senigallia, in corso le verifiche da parte del Comune su tutte le aree pubblicheLa processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) rappresenta un serio rischio per la salute di persone e animali, a causa dei peli urticanti...

Pericoli invernali per gli animali, attenzione agli aghi di pinoGli aghi di pino che si trovano così spesso nelle aree verdi, soprattutto in inverno, possono nascondere molti rischi per cani e gatti e altri...

Processionaria del pino: come comportarsiIn area privata la lotta alla processionaria è obbligatoria, è regolamentata dall’ordinanza permanente del Comune di Ravenna (TL1190/2017) ed è a carico dei proprietari delle piante infestate. ravenna24ore.it

Migrazione di Processionaria al Parco Parpagliolo di Palmi: scatta l’allerta per cittadini e animaliLa presenza delle larve di Processionaria del Pino è stata rilevata nell’area del Parco Parpagliolo, dove nelle ultime ore è stata osservata una migrazione ... inquietonotizie.it

A breve, favorita dall’innalzamento delle temperature, si assisterà alla discesa delle prime larve di processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa). Considerate le reazioni che possono causare i peli urticanti delle forme larvali, Azimut spa, per conto del - facebook.com facebook