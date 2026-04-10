Silvia Salis amplia l’orizzonte | ‘Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione’

La sindaca di Genova ha espresso di essere lusingata dall’attenzione nazionale rivolta a lei e alle sue posizioni politiche, senza tuttavia annunciare intenzioni concrete di candidarsi o di cambiare il suo ruolo. In alcune dichiarazioni, ha anche menzionato la possibilità di considerare una candidatura come alternativa a quella attuale, qualora venisse fatta una proposta ufficiale. La sua posizione è stata comunicata in un'intervista senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi futuri.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, si dice lusingata dall’attenzione nazionale. Non prevede nessuna corsa alle primarie ma uno spiraglio resta aperto per una candidatura unitaria dell’opposizione “Se mi chiedessero dicandidarmi contro Giorgia Meloni?Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga”. CosìSilvia Salis, sindaco di Genova, risponde aBloomberg, che le dedica un ampio servizio descrivendola come “il volto nuovo italiano” e una possibile sfidante del premierGiorgia Meloni.L’ex vicepresidente Coni ha più volte affermato di voler continuare a occuparsi della sua città, rispondendo con un fermo niet a chi finora le chiedeva di un’eventuale disponibilità a rappresentare la coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Silvia Salis amplia l’orizzonte: ‘Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione’ Silvia Salis: “Io candidata anti-Meloni? Se me lo chiedessero, lo prenderei in considerazione”. Ma senza primarieRoma, 10 aprile 2026 – La premier blinda la maggioranza e punta dritto a fine mandato, mentre il campo largo scalda i motori e si prepara alla... Silvia Salis apre alla candidatura: “Se mi chiedessero di essere l’anti-Meloni, lo prenderei in considerazione”Silvia Salis viene allo scoperto e apre alla possibilità di essere lei il volto del centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Temi più discussi: Giornata del decoro a Sestri Ponente, Salis: Più la città è curata, più i cittadini sono incentivati a mantenerla; Tre giorni di festa a Palazzo Tursi: il Villaggio di Pasqua conquista famiglie e bambini; Sondaggi 2026, Silvia Salis cresce e diventa la rivale più credibile di Meloni, superando Schlein e Conte; Genova, apre l’Ufficio LGBTQIA+: focus su diritti, inclusione e contrasto alle discriminazioni. Silvia Salis: Io anti-Meloni? Se lo chiedessero...Bloomberg dedica alla sindaca di Genova un lungo servizio descrivendola come il volto nuovo italiano e possibile antagonista alle urne ... huffingtonpost.it Silvia Salis: «Io l'anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi lo prenderei in considerazione»«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia ... ilmattino.it "Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo serv - facebook.com facebook Silvia Salis: “Candidata anti-Meloni Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”. In un’intervista a Bloomberg ribadisce il suo no alle primarie ma aggiunge: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei in considerazione”. x.com