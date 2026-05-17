Elezioni Reggio Calabria 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria sono previste per il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio tra il 7 e l’8 giugno. Le consultazioni si svolgeranno su due giorni, con orari ancora da definire, e coinvolgeranno i cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i rappresentanti del consiglio comunale. Sono già stati annunciati i candidati in corsa, mentre le modalità di voto prevedono le consuete procedure stabilite dalla legge elettorale italiana.

Le elezioni comunali a Venezia si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio, con un eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. I candidati sindaco sono otto e, secondo i sondaggi, l'esito delle votazioni è piuttosto incerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Reggio Calabria verso il voto del 22 e 23 maggio

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