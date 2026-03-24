Elezioni comunali a Salerno Fratelli d' Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi

“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Si tratta di una figura che per qualità professionale e storia personale offre garanzia di un progetto politico autenticamente di centrodestra. Lo mettiamo a disposizione, come era nei patti tra i vertici regionali di centrodestra, già dai primi di febbraio, dell’intera coalizione per dare a Salerno una vera alternativa di rinnovamento politico e generazionale”. Lo annuncia il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario tegionale del partito in Campania. Iannone, senza citarla esplicitamente, critica la decisione di Forza Italia di rompere il tavolo di centrodestra e di sostenere Armando Zambrano quale candidato sindaco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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