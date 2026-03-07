Elezioni comunali Cristillo ufficializza la candidatura a sindaco

A Portico di Caserta, le elezioni comunali di maggio si avvicinano e il secondo candidato sindaco si è ufficialmente presentato. Dopo che Anna Gravina è stata indicata dall'ex sindaco Giuseppe Oliviero, ora si aggiunge anche il nome di un nuovo candidato che ha annunciato la propria candidatura. La corsa per la fascia di primo cittadino si fa più intensa.

Portico di Caserta si prepara alle prossime elezioni comunali di maggio e dopo l'investitura di Anna Gravina da parte dell'ex sindaco Giuseppe Oliviero, ecco uscire allo scoperto il secondo candidato sindaco. Si tratta dell'ex consigliere comunale Cosimo Cristillo. "La decisione nasce dopo mesi di confronto con cittadini, professionisti e realtà del territorio che hanno chiesto di costruire un progetto capace di rilanciare il paese", fa sapere Cristillo. "Portico è una comunità viva e piena di energie - dichiara il candidato sindaco -. In questi mesi ho incontrato tante persone che mi hanno chiesto di fare un passo avanti per il paese.